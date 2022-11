L'entraîneur du Brésil, Tite, a choisi d'étoffer son équipe avec des attaquants impressionnants et habiles, avec en tête Neymar Junior. En Liga, Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Raphinha ont été retenus, mais pas Matheus Cunha de l'Atletico Madrid. Cependant, après l'annonce, Ronaldo Nazario, qui s'y connaît en Coupe du monde, a cité un choix surprise qu'il aurait fait s'il avait été aux commandes. Peut-être voit-il quelque chose de lui-même dans le jeune prodige. "Si je devais en choisir un pour faire partie de l'équipe, avec peu d'options pour agir réellement, je choisirais Endrick. Ce serait une expérience sensationnelle pour lui. Pour l'avenir de l'équipe brésilienne."

Le nom que Ronaldo voulait voir

L'attaquant de Palmeiras n'a fait sa première apparition chez les professionnels que la semaine dernière et a eu 16 ans cet été, mais Ronaldo a estimé qu'il était prêt. Il convient de noter que Ronaldo lui-même a participé à la Coupe du monde 1994 à l'âge de 17 ans et n'a pas joué aux États-Unis. Ronaldo a fait ces commentaires à Ronaldo TV et a souligné qu'Endrick sera dans l'équipe nationale tôt ou tard. "Les gens se plaignent de l'absence de Gabigol dans l'équipe, mais si je devais prendre un attaquant de plus, je choisirais Endrick. Un garçon à l'avenir très prometteur et qui évolue déjà sur le terrain professionnel."