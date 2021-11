Brésil : Paqueta évoque sa complicité avec Neymar

Os movimentos da #SeleçãoBrasileira! 🤩⚽🇧🇷



Hoje tem mais um dia de treino, o último antes de 🇧🇷 x 🇨🇴!



Le soutien témoigné par Neymar à Paqueta

Lucas Paqueta apprécie beaucoup Neymar. Adversaires sous les maillots de l'OL et du PSG en Ligue 1, les deux joueurs se retrouvent lors des trêves internationales avec le Brésil, parvenant à afficher une affinité technique importante. En conférence de presse, le milieu de terrain de l'OL a évoqué sa relation avec le second, le portant en haute estime., a clamé Paqueta. Sélectionné à 26 reprises avec la Seleçao, le natif de Rio de Janeiro a surtout mis en avant l'aide apportée par Neymar (115 sélections) lors des moments plus compliqués.



" Quand j’ai vécu des moments difficiles, notamment ici en sélection, il m’a parlé, il m’a calmé, il m’a dit que je serai important pour cette équipe et que je ne devais pas changer ma manière de jouer. Ça a été important, ça m’a aidé. On est ami, ça se fait naturellement, comme les célébrations dansantes après les buts ", a glissé l'ancien élément de l'AC Milan, qui performe sous le maillot de Lyon cette saison, avec 5 buts et 2 passes décisives en 13 matchs. Les deux joueurs auront l'occasion de démontrer l'étendue de leur complicité à l'occasion de deux rencontres durant cette trêve internationale. En tête de la zone Amérique du Sud dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec 6 points de plus que l'Argentine, le Brésil affrontera la Colombie (dans la nuit de jeudi à vendredi) puis l'Albiceleste de Lionel Messi (dans la nuit de mardi à mercredi). En cas de succès, voire de nul contre la Colombie, selon les autres résultats dans la poule, la Seleçao pourra valider son billet pour la prochaine Coupe du monde.

