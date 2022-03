Brésil : Neymar valorise le soutien du Maracana

Neymar souligne l'ambiance "formidable" du Maracana

. Hué par le Parc des Princes face à Bordeaux (victoire 3-0), puis auteur d'une prestation fantomatique à Monaco (revers 3-0 du PSG), le Brésilien a affiché un visage bien plus tranchant contre le Chili, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Amérique du sud (4-0). La formation de Tite est déjà qualifiée pour le tournoi depuis bien longtemps, mais le numéro 10 n'a pas ménagé ses efforts sous le maillot son pays. Auteur de l'ouverture du score sur un penalty qu'il a provoqué et transformé à la 42ème minute, Neymar a mis en exergue le soutien témoigné par le public du Maracana à son égard, au terme de la rencontre.s'est-il exprimé au micro de la la chaîne de la Fédération brésilienne, dans des propos relatés par L'Equipe. Positionné dans un rôle de numéro 9, il a perdu de nombreux ballons (26), même si il a su compenser ce déchet par une certaine adresse dans les passes (80 % de réussite). "(Vinicius Junior, ndlr), qui est un crack et avec lequel je m'entends très bien", a-t-il valorisé.Leader de la zone Amérique du sud avec 13 victoires en 16 matchs, le Brésil devra encore affronter l'Argentine après le match arrêté en septembre dernier, même si une date n'a pas encore été définie. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Neymar sera suspendu face à la Bolivie, mardi prochain à La Paz en raison de son carton jaune consécutif à une altercation avec Paulo Diaz. Vainqueur de la Coupe des Confédérations 2013 et des Jeux olympiques 2016 au Maracana,