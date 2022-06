Brésil : Neymar, touché au pied droit, est incertain contre la Corée du Sud

Neymar "traumatisé" par ses blessures au pied



Neymar pourrait ne pas jouer avec le Brésil. Ce mercredi, lors du dernier entraînement de la sélection brésilienne avant le match amical face à la Corée du Sud, jeudi (13 heures),Alors qu'il est sorti du terrain du World Cup Stadium de Séoul en boitant, il n'est plus jamais revenu.Le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, s'est ensuite exprimé en conférence de presse, laissant poindre un gros doute concernant la participation de Neymar au match contre la Corée du Sud. "Le temps est très court, nous avons 24 heures ou un peu moins avant le match, nous allons compter sur ce temps pour évaluer, les prochaines heures seront importantes pour la réduction de l’œdème et une évaluation plus précise., a-t-il assuré, dans des propos retranscrits par Le Parisien.Lasmar a précisé que, notamment une fracture du cinquième métatarse subie lors d'une rencontre de Ligue 1 en février 2018, et une autre blessure au même pied, en janvier 2019. Sur son compte Instagram, le Brésilien a posté une photo avec le texte suivant : "C'est un beau pied?", a-t-il demandé à ses abonnés, avec un emoji rieur. Les galères du Brésilien, elles, semblent sans fin.