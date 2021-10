Brésil : Neymar revient sur sa blessure au dos lors de la Coupe du monde 2014

"L'un des pires moments de ma carrière"



Cette image a marqué le déroulement de la Coupe du monde 2014, disputée au Brésil. Opposée à la Colombie en quarts de finale de la compétition, la Seleção s'était imposée (2-1) mais avait dû se résoudre à une grande inquiétude autour de Neymar.. La fissure de la troisième vertèbre qui s'en est suivie hante encore le joueur, qui est revenu sur l'incident lors d'un entretien accordé à DAZN Brésil.. Quand j’ai ressenti cette douleur au dos, je me souviens que Marcelo a voulu m’aider à me relever, mais j’avais vraiment mal. Ensuite j’ai essayé de bouger mes jambes, mais je n’ai pas pu. Je n’avais pas la force pour me relever. Je leur ai dit: 'Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sens plus rien'", a rembobiné l'homme aux 113 sélections et 69 buts avec son pays, dans des propos retranscrits par RMC Sport.Particulièrement touché, Neymar est alors passé près du pire, au moment de consulter le médecin, après les premiers tests effectués dès la sortie du stade. "Ils m’ont emmené à l’hôpital, m’ont fait passer des examens, et le docteur m’a dit: 'J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise.' Je lui ai demandé de me donner la mauvaise d’abord. Il a répondu:Un moment très compliqué qui n'a pas été le seul car, sans Neymar, le Brésil avait été humilié par l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde 2014 (7-1).