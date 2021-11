Il n'en sera pas ! Neymar n'affrontera pas Lionel Messi. Le numéro 10 de la Seleçao est forfait pour le déplacement du Brésil en Argentine, ce mardi soir pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. Selon O Globo, le joueur du PSG souffre d'une gêne musculaire à l'adducteur gauche et est préservé, à une semaine du choc de Ligue des Champions entre Manchester City et la formation francilienne (24 novembre).

Le Brésil est déjà qualifié

Pour rappel, les Brésiliens ont déjà assuré leur qualification pour la prochaine Coupe du monde. "Après s'être entraîné à la Palmeiras Football Academy ce lundi matin, Neymar Jr. s'est plaint de douleurs dans la région des adducteurs de la cuisse gauche, a informé la fédération brésilienne via un communiqué. Neymar Jr. a signalé une incertitude face à la situation et faute de temps pour effectuer les examens complémentaires, le comité technique a choisi de préserver le joueur, qui ne voyagera pas avec la délégation de l'équipe brésilienne à San Juan, lieu du match de mardi contre l'Argentine."