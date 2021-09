Brésil : La liste avec Neymar et Paqueta mais sans Guimarães

Les clubs de Ligue 1 encore privés des joueurs ?

La liste du Brésil :

. Du 8 au 15 octobre, la Seleção défiera le Venezuela (dans la nuit du 7 au 8 en France), la Colombie (le 10) puis l'Uruguay (dans la nuit du 14 au 15). Dans l'optique de ces confrontations, Tite a convoqué 25 joueurs pour représenter le Brésil. Ainsi, on retrouve plusieurs éléments de Ligue 1 : Neymar et Marquinhos (PSG), mais aussi Lucas Paqueta (OL) et Gerson (OM). En revanche, l'autre milieu de terrain de terrain de l'OL, Bruno Guimarães, est absent.. L'Argentine, qui aura également des rencontres, devrait mobiliser les présences de Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria. L'OL, qui recevra l'AS Monaco le 16 octobre, pourrait devoir se passer de Lucas Paqueta tandis que l'Olympique de Marseille, opposé à Lorient le 17 octobre, pourrait se passer de Gerson. Un scénario finalement similaire à celui observé lors de la dernière trêve internationale, lors de laquelle le PSG avait affronté Clermont (4-0), sans ses joueurs sud-américains.Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Emerson (Tottenham) Eder Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica Lisbonne), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea).Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (OL), Edenilson (Internacional), Everton Ribeiro (Flamengo), Gerson (OM).Matheus Cunha (Hertha Berlin), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United), Vinicius Jr (Real Madrid), Antony (Ajax).