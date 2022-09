Bouna Sarr opéré, le Mondial tombe à l’eau

La poisse pour Bouna Sarr. Empoisonné depuis de longs mois par des problèmes au genou, le latéral droit du Bayern Munich a dû se résoudre à passer sur le billard et sera donc absent lors des prochaines semaines. Le club bavarois a communiqué sur son état de santé ce mardi. « Bouna Sarr a été opéré avec succès du genou gauche ce mardi et ne sera donc pas disponible pour le FC Bayern jusqu'à nouvel ordre. L'international sénégalais n'a pas encore disputé de match de compétition pour les champions d'Allemagne cette saison en raison de problèmes persistants au tendon rotulien. »

Les Lions de la Teranga sans lui au Qatar

Par conséquent, et même si rien n'a encore été communiqué officiellement, l'ancien joueur de l'OM voit ses rêves de disputer la Coupe du monde avec le Sénégal s'évanouir. Le champion d'Afrique regardera vraisemblablement les Lions de la Teranga défendre leurs chances au Qatar sans lui dans un peu plus de deux mois, et Aliou Cissé devra trouver des solutions de rechange à son poste, représenté à ce jour par le seul Youssouf Sabaly. Arrivé en provenance de l'OM en octobre 2020, Bouna Sarr (30 ans) n'a depuis disputé que 27 matchs avec les champions d'Allemagne, au cours desquels il a marqué un but et délivré trois passes décisives. Annoncé en partance cet été, celui qui peut évoluer à tous les postes du couloir était finalement resté en Bavière.