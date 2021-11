Yacine Adli, l’un des grands espoirs de la Ligue 1, vient de faire part de son ambition d’intégrer l’équipe de France et il veut le faire au plus vite. Dans une déclaration à Amazon Prime, et alors que la légende tricolore Thierry Henry lui a rappelé que la Coupe du monde est dans un an, le milieu de terrain de Bordeaux a indiqué qu’il allait relever le défi. Sous-entendu qu’il va tout faire pour gagner sa place dans la liste de Didier Deschamps pour cette compétition planétaire.

Adli préfère le bleu au vert



Il n’est pas certain qu’Adli sera présent au Qatar sous le maillot Bleu. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’il ne s’y produira pas avec l’Algérie. Le natif de Vitry-sur-Seine avait en effet la possibilité de choisir les Fennecs de par ses origines, mais cette solution ne semble pas l’intéresser. Comme d’autres avant lui, tels que Nasri, Benzema et Fékir, il a opté pour le Coq après une longue et mûre réflexion. En décembre 2019, après un bon match contre l’OM, il a avoué comprendre « la ferveur qu'il peut y avoir quand un franco-algérien perce » et que c’était « une chance de pouvoir jouer pour deux sélections », tout en insistant sur le fait qu’il fallait « arrêter de voir ça comme quelque chose de négatif, il faut laisser le libre choix aux joueurs ». Apparemment, le sien est donc fait.