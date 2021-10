Bono en constante élévation

⚽️ #FootballShow

🇪🇸 Révélation au poste de gardien cette saison, Bono se fait un nom du côté de Séville ! pic.twitter.com/jUXt5Hi14X

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 2, 2021

🏆 La afición sevillista ha elegido a Bono como el jugador más seguro en el partido frente al @VfLWolfsburg_ES.

🧤🇲🇦



🤝 @EisenarSeguros#UCL #WeareSevilla pic.twitter.com/KVyhnbDKzs

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 30, 2021

Une erreur de Bono, comme dimanche à Grenade (1-0), c'est aussi l'occasion de se rappeler à quel point il n'en commet jamais. Le gardien marocain est devenu incontournable à Séville. D'abord révélé à Saragosse de 2014 à 2016, il a explosé à Gérone jusqu'en 2019. Promu en Liga dès sa première saison, il a été prêté il y a deux ans après la descente de son club. En juillet 2020, la blessure de Vaclik lui permet de briller en Ligue Europa, qu'il remporte après avoir brillé successivement face à Manchester United (2-1) et l'Inter Milan (3-2). Yassine Bounou, puisque tel est son nom complet, est acquis définitivement par le club sévillan, dont il détient désormais lela saison passée (en février).Gardien buteur contre Valladolid au mois de mars, il a été un des immenses artisans de la fin d'exercice incroyable des Andalous, qui ont été dans la course au titre de champion face à l'Atlético, au Real et au Barça. Le natif de Montréal n'adepuis son arrivée à Séville. Comme Vahid Halilhodzic n'est pas aussi fou qu'on peut souvent le croire, il ne se prive évidemment pas d'un tel cadre pour ses Lions de l'Atlas, avec qui il compte 28 sélections à 30 ans, l'âge de la maturité parfaite pour un gardien. Derrière Edouard Mendy, Bono est probablement le deuxième meilleur gardien africain, le Camerounais André Onana ne jouant plus depuis un certain temps à cause de sa suspension (pour violation des règles antidopage).En attendant et espérant bien sûr la Coupe du Monde et ses éliminatoires au couteau. Les dix premiers du deuxième tour s'affronteront ensuite dans cinq barrages aller-retour pour déterminer les qualifiés. Et Bono, comme il l'a prouvé en Coupe d'Europe, n'aime rien moins que ces grands rendez-vous. Son expérience pourrait donc s'avérer précieuse à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de mars. "On a fait une belle Coupe du Monde en Russie, mais on a manqué de vécu pour obtenir de bons résultats. On va tenter de s’inspirer de ça pour les prochaines éditions." Dans la poule de l'Espagne et du Portugal, les Marocains avaient notamment accroché la Roja (2-2). Bono n'était pas encore titulaire.