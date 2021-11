Bleus : Veretout a «réalisé son rêve» et s’inspire de Makelele

La réaction de Jordan Veretout à l'issue du match nul (1-1) de l'Equipe de France face à la Bosnie-Herzégovine #FRABOS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0NwdGJJ0j4

Veretout : « Avoir intégré l’équipe de France est magnifique »

Il est un de ceux qui personnifie le mieux l’éloge de la patience. Très à son avantage depuis plusieurs saisons en Italie, d’abord à la Fiorentina (2017-2019) puis à l’AS Rome (depuis 2019), Jordan Veretout brille sur les terrains de Serie A en s’illustrant au milieu de terrain et en marquant régulièrement. Bon sur les prés mais jamais appelé en équipe de France. Une situation qui a changé.En août dernier, il a été convoqué par Didier Deschamps. Et depuis, quatre sélections sont venues enrichir son pedigree. Veretout a notamment été titularisé contre la Bosnie-Herzégovine, le 1er septembre (1-1). A 28 ans. « Je n’ai jamais senti de découragement, avoue l’ancien Nantais dans Le Parisien. Ce sont les performances en club qui sont la clé. Il n’y a pas d’âge pour représenter son pays. Je prends pour exemple un autre milieu de terrain, Claude Makelele. Après deux ou trois sélections à 22 ou 23 ans, il a été appelé régulièrement à partir seulement de 27 ans. »Pour Jordan Veretout, ancien membre des moins de 18 ans, des moins de 19 puis des U20, les mots ne sont pas galvaudés, il a réalisé un rêve en étant appelé chez les A par Didier Deschamps à un âge avancé. « Depuis tout jeune, je me répète : avec le travail, tu peux arriver à de grandes choses. Et de grandes choses, ce sont les Bleus. Avoir intégré l’équipe de France est magnifique, confie le milieu de la Roma. J’ai réalisé mon rêve. Porter ce maillot, ça représente beaucoup. Il n’y a rien au-dessus. On fait du foot pour vivre ces émotions. Avoir été appelé en septembre, en octobre et maintenant en novembre n’a, à mes yeux, rien d’une fin en soi. Le plus dur est de s’inscrire dans la durée. » Mardi soir, le joueur de plus de 28 ans et demi, appelé après le forfait de Paul Pogba pour ce rassemblement de ne devrait pas débuter la rencontre en Finlande mais pourrait avoir quelques minutes de jeu en seconde période. N’Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni devraient débuter devant la défense à Helsinki.