Bleus : Varane se livre sur les opérations marketing

"On a tous un droit à l'image"

Le deuxième match amical des Bleus, contre l'Afrique du Sud mardi à Lille (21h15) aura forcément une saveur spéciale pour lui. Formé au RC Lens, Raphaël Varane est natif de Lille et a reconnu que ce serait une "grande fierté" d'évoluer si près de chez lui, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Le joueur des Bleus et de Manchester United - 84 sélections au compteur - a également émis son opinion sur le sujet du moment : le refus de Kylian Mbappé de participer à des opérations marketing pour les partenaires de la fédération. Un choix qu'il a expliqué comprendre, sur le fond.Sur la forme, on peut en discuter. La Fédération est ouverte à la discussion. Ça nous affecte pas plus que ça", a-t-il notamment répondu dans des propos rapportés par L'Equipe. Décrivant un groupe pas perturbé par cette situation, il a reconnu la nécessité du débat. "En tant que joueur, on se sent tous concernés, on a tous un droit à l'image. Ce n'est pas le cœur de notre métier mais ça en fait partie. C'est normal qu'il y ait un débat autour de ça."Par ailleurs, le défenseur central a valorisé certaines qualités aperçues chez Mike Maignan qui, comme l'a confirmé Didier Deschamps, évoluera en tant que titulaire dans les buts, à la place d'Hugo Lloris. L'occasion pour le portier de l'AC Milan d'honorer sa 2ème sélection après celle face à l'Ukraine, en octobre 2020. "Il a de grandes qualités d'explosivité, il a un super jeu au pied, il apporte son caractère,, a jugé Varane.