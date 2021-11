Bleus : Une série inédite au XXIe siècle

A l'heure d'affronter le Kazakhstan ce samedi au Parc des Princes, les Bleus savaient qu'une victoire leur suffirait pour valider leur billet pour la prochaine Coupe du monde organisée par le Qatar en 2022. Très larges vainqueurs de leurs adversaires du soir (8-0), les hommes de Didier Deschamps en ont également profité pour signer une série unique pour eux au XXIe siècle en termes de matchs gagnés consécutivement.



Grâce à ce succès face aux Kazakhs, et selon Opta, l'équipe de France a ainsi passé une 26e rencontre de rang sans connaitre la défaite. Avec 18 victoires et 8 nuls (dont la fameuse élimination en 8e de finale du dernier Euro), les Bleus ne sont plus qu'à un match de la série record réussie entre septembre 1994 et 1999 (27 matchs consécutifs sans défaite). Les partenaires de Kylian Mbappé auront l'occasion de faire aussi bien s'ils ne perdent pas le 16 novembre prochain face à la Finlande.