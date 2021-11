Bleus : Un schéma en 3-4-3 face au Kazakhstan ?

Upamecano devrait être aligné dans l'axe de la défense



Un double pivot Kanté-Rabiot au milieu ?

Utilisé sans réussite face à la Suisse en 8èmes de finale de l'Euro, le système en 3-4-3 conserve visiblement les faveurs de Didier Deschamps. C'est dans ce système que l'équipe de France a notamment évolué lors de ses deux dernières soties, en demi-finale puis finale de la Ligue des nations contre la Belgique (2-3) et l'Espagne (2-1).. Située en tête du groupe D avec 12 points, 3 de plus que l'Ukraine, la sélection tricolore a l'opportunité de valider son billet pour la compétition en cas de succès samedi, avant même la dernière journée des éliminatoires, prévue mardi en Finlande.Absent de l’entraînement lundi et mardi, Karim Benzema était au repos ce mercredi d'après la source en raison d'une fatigue musculaire. Toutefois, l'attaquant devrait reprendre dès jeudi afin d'être titularisé pour le match de samedi soir. Dans le possible schéma en 3-4-3, on ne retrouvera pas Raphaël Varane, touché aux ischio-jambiers, ni Presnel Kimpembe, qui souffre du même problème. Au rayon des absences encore, la plus récente concerne Paul Pogba, victime d'une déchirure aux quadriceps, et qui devrait être absent des terrains durant huit semaines, selon L'Equipe. Devant Hugo Lloris, ils sont cinq éléments à postuler pour des positions dans la défense à 3 : Jules Koundé, Dayot Upamecano, Clément Lenglet, Kurt Zouma et Lucas Hernandez. D'après des informations du Parisien, suite à l'entraînement du jour qui s'est déroulé à huis clos,En tant que piston droit, Benjamin Pavard et Kinglsey Coman ont joué une mi-temps chacun lors de l'opposition. En revanche sur la gauche, Theo Hernandez, qui a inscrit son premier but avec les Bleus face à la Belgique, est une option quasi certaine. Au milieu, un double pivot composé par N'Golo Kanté et Adrien Rabiot pourrait être aligné.: Lloris - Koundé, Upamecano, L. Hernandez - Coman (ou Pavard), Kanté, Rabiot, T. Hernandez - Benzema, Griezmann, Mbappé.