Bleus : Tchouaméni évoque ses inspirations

Pogba, Kanté et De Bruyne, des modèles à suivre



Il y a des nouvelles qui ont une saveur particulière…

C’est un honneur d’être appelé en @equipedefrance, de défendre ce maillot bleu et de prendre part aux qualifications pour la Coupe du Monde 2022 #FiersdetreBleus 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/c3AguELyml



— Tchouameni Aurélien (@atchouameni) August 26, 2021

Très performant sous le maillot de l'AS Monaco, et indispensable à son entraîneur, Niko Kovac, qui l'a titularisé à quatre reprises en quatre matchs de Ligue 1 cette saison,Les Bleus défieront pour rappel la Bosnie-Hérzégovine à Strasbourg, mercredi, avant de se mesurer à l'Ukraine (le 4 septembre) puis la Finlande (le 7 septembre) dans un groupe D dominé par les champions du monde en titre, avec 7 points obtenus en 3 matchs."C'est un honneur d'être ici. Au lieu d'aller dans le bâtiment des Espoirs, j'ai pu monter les marches du château. J'ai reçu un bel accueil., s'est exprimé le natif de Rouen, faisant référence aux matchs de barrages à la Ligue des Champions avec le club princier, une compétition que Monaco ne disputera pas après son élimination face au Shakhtar Donetsk (0-1 ; 2-2). Monaco, à la place, jouera en Ligue Europa.Avouant avoir passé un coup de téléphone à Patrick Vieira afin de recevoir quelques conseils de la part du champion du monde 1998, Tchouaméni a développé. "C'est une référence à mon poste. Il a pu me donner quelques conseils, notamment tactiques et je vais les suivre. Je tiens à le remercier", a-t-il certifié, avant de parler de certaines autres inspirations jusqu'ici, dans sa jeune carrière : "J'ai beaucoup suivi ce que faisait Paul (Pogba), je l'ai déjà dit dans mes différentes interviews. J'ai la chance de pouvoir maintenant le côtoyer avec N'Golo (Kanté) aussi. J'aime bien aussi Kevin De Bruyne., a commenté le milieu de terrain âgé de 21 ans.