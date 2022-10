Bleus : Pogba ne devrait pas rejouer avant la liste de Deschamps pour le Mondial

Les nouvelles sont peu rassurantes concernant Paul Pogba. Ce vendredi, à la veille du déplacement de la Juventus Turin sur la pelouse de Lecce en Série A, Massimiliano Allegri a acté le forfait du milieu de terrain, qui ne jouera pas non plus face au PSG, la semaine prochaine lors de la dernière journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Opéré en urgence du ménisque externe du genou droit le 5 septembre dernier, l'international tricolore ne devrait pas non plus être retenu dans le groupe pour affronter l'Inter Milan, le 6 novembre. Cette opposition sera la dernière avant la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022, qui sera dévoilée 3 jours plus tard.



Le temps joue contre Pogba



"Demain, non. Impossible contre le PSG mercredi. À 99 % non contre l’Inter. S’il peut, il sera là contre Vérone (le 10) et la Lazio (le 13). Mais c’est difficile", a indiqué Massiliano Allegri en conférence de presse. Ainsi, si cette tendance venait à se confirmer, il paraît impossible de voir Pogba retrouver les terrains avant la liste dévoilée par le sélectionneur national, tandis que le Mondial 2022 s'approche à grands pas. "Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s’il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. (...) Moi, je considère qu’il faut partir avec des joueurs valides et aptes", a pour rappel confié Didier Deschamps dans un entretien accordé à Brut.



Pogba, qui a repris de façon partielle l'entraînement collectif avec la Juventus Turin, ne semble pas prêt à renouer avec la compétition alors qu'il est apparu pour la dernière fois dans un match le 19 avril dernier, sous les couleurs de Manchester United. Les Bleus, déjà privés de Ngolo Kanté dans le secteur de l'entrejeu, pourraient donc également se passer de Pogba lors du Mondial. La réponse sera connue le 9 novembre prochain, lors de l'annonce au JT de TF1 (20 heures).