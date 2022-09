Bleus : Pogba écarté pendant au moins 8 semaines

L’étau se resserre un peu plus autour de Paul Pogba. Lundi, le milieu de terrain des Bleus et de la Juventus Turin a subi une opération - méniscectomie arthroscopique - réalisée par le professeur Roberto Rossi. Ce dernier s'est confié auprès de Tuttosport concernant cette opération plus que nécessaire alors qu'elle n'était pas envisagée dans un premier temps. "La lésion du ménisque (latéral) s'était aggravée et quand le joueur a essayé de forcer en courant sur le terrain, il a subi un blocage articulaire au genou", a-t-il détaillé.

Près de 20 jours pour tenter de monter en régime

Le médecin-chef à l'hôpital Mauriziano de Turin a également tracé le chemin de récupération que va devoir arpenter Pogba. A désormais deux mois et demi de la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, le joueur devra démontrer une grande résilience. "En accord avec les médecins de la Juventus, nous avons indiqué un temps nécessaire de huit semaines afin que Pogba puisse réintégrer l'équipe et reprendre les entraînements collectifs. C'est le délai estimé. Ensuite, il faut évaluer les conditions et les réactions quand il commencera à forcer", a indiqué le professeur Roberto Rossi.



Avec le délai évoqué, le joueur devrait théoriquement reprendre les entraînements le 1er novembre, alors que le Mondial commencera le 22 pour les Bleus, et une opposition contre l'Australie (le 26 contre le Danemark et le 30 contre la Tunisie). Cela laissera donc près de 20 jours à Pogba afin de se mettre dans le rythme dans la compétition, tandis que Massiliano Allegri, son coach à la Juve, a affirmé qu'il s'attendait à le récupérer pour le mois de janvier avec la Vieille Dame.