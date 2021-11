Didier Deschamps : « L’objectif c’était la qualification. Et en plus de ça, il y a la manière. Les joueurs ont pris du plaisir et en ont donné. Le partage c’est entre eux. C’est bien que tout le monde a eu sa part du gâteau et qui récompense ce qu’on a pu bien faire. On était dans le bon tempo. A la mi-temps, le risque était qu’on se relâche, mais non, on a continué. Et c’est ça respecter l’adversaire. C’était une très belle soirée de football, même si je n’oublie pas que c’était aussi une journée de commémoration. Ma 3e coupe du Monde ? Je ressens toujours de la fierté. Dans cette année 2021, on avait trois objectifs. Cet été, on avait 10 minutes d’égarement, mais avant et après l’équipe de France a prouvé sa qualité et sa force mentale. C’est pour ça que je continue de croire en elle. On est au Qatar, mais les stats des tenants du titre ne sont pas bons. Il faudra être vigilants. Et contre la Finlande mardi prochain, il faudra respecter l’adversaire. Et chapeau aux joueurs. »



Kylian Mbappé (attaquant de l’équipe de France sur M6) : « Oui, le ballon du match est dans le vestiaire oui. Le plus important c’était vraiment la qualification. En plus, dans le groupe, beaucoup de joueurs n’ont pas joué le Mondial. Et même pour ceux qui l’ont joué c’est un rêve de la jouer une deuxième fois. Ce soir, je pense que les gens ont pris du plaisir et nous aussi. On a respecté l’adversaire jusqu’au bout et c’est ce qui a donné ce score large. Mon but de la tête ? Le coach m’a chambré hier à l’entrainement quand j’ai marqué de la tête. C’est vrai que je n’ai pas un grand jeu de tête, mais cette année j’ai progressé et ça commence à correspondre à ce que je veux devenir. Le mondial, c’est un rêve, c’est un objectif, c’est tout. On va aller là-bas pour gagner. »



Karim Benzema (attaquant de l’équipe de France sur M6) : « On savait que l’adversaire était plus faible, mais il fallait mettre la manière. C’est ce qu’on a fait. On a vu du beau jeu et c’est ce que les supporters sont venus de voir. On a pris beaucoup de plaisir et cela s’est vu sur le terrain. A titre personnel ? On a tenté. Je l’avais déjà dit lors des précédents matches que ça allait finir par entrer. On a montré qu’on était compatibles devant et qu’on pouvait s’amuser tout en étant décisifs. Et être qualifié pour mon deuxième Mondial ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de jouer comme on l’a fait ce soir et avec la qualification au bout. Je dépasse David Trézeguet au nombre de buts ? Oui, je suis content et fier car Trézeguet était une légende. Mais le plus important c’était de participer à la victoire ».

34ème but de Karim Benzema !!! Il devient le 5ème meilleur buteur de l'histoire des Bleus à égalité avec Trezeguet ! #FRAKAZ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ikLlS6gmoi

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France sur La chaine L’Equipe) : « Ils ont continué à jouer en laissant pas mal d’espaces et on les a exploités de belle manière. On a mis du sérieux et de l’application dès les premières minutes. Et surtout cet esprit de tueur. Car il faut les mettre les 8 buts. Et il y a eu de la sérénité surtout. C’était une belle soirée, surtout qu’il y a la qualification au bout. On a rendu une belle copie pour les supporters français. Une émotion particulière de jouer un nouveau Mondial ? Oui, ce n’est pas anodin. C’est pour ça qu’il fallait marquer le coup et faire un tour d’honneur avec les supporters. Parce que c’est un grand moment qui nous attend. Certes, il y a encore une année, mais c’est ce que tout le monde souhaite jouer au moins une fois dans sa carrière. On fait le travail. »