Qui sera sélectionné pour participer au Mondial 2022 du côté de l'équipe de France ? Si certains noms sont incontournables, d'autres le sont peut-être un peu moins. Pour tenter de faire partie de la liste de Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni travaille d'arrache-pied depuis un bon moment déjà. Passé cet été de l'AS Monaco au Real Madrid, le milieu français parvient à s'adapter et à se creuser sa place chez les Merengue. La situation est plus ou moins la même chez les Bleus, le joueur profitant notamment des blessures à répétition de N'Golo Kanté et Paul Pogba. Au point de devenir une évidence pour certains.



C'est le point de vue donné ce dimanche par Rio Mavuba. L'ancien international tricolore devenu consultant dans l'émission Téléfoot a expliqué son choix, lui qui le place même en tête de sa sélection pour le milieu. "Quand je le vois évoluer, j'ai l'impression qu'il a déjà 45 ou 50 sélections. Il dégage une sérénité, un calme et une touche technique aussi. Il dégage même de la puissance. Si je note l'équipe, c'est Tchouaméni en numéro un au milieu de terrain."

"Il apporte des garanties"

Une position claire. Et pour l'ancien Lillois, même un retour in extremis de Paul Pogba, ou encore celui de N'Golo Kanté avant la Coupe du monde, ne changeront pas son choix. "Il apporte des garanties physiques que n'ont pas forcément Kanté et Pogba aujourd'hui, et la Coupe du monde va arriver très vite. Donc je pense que c'est important d'avoir des joueurs sur qui on peut compter, fiables, et qui n'ont pas de pépin physique."

