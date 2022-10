Bleus : Maignan forfait pour la Coupe du monde selon Pioli

Voilà donc un nouveau forfait chez les Bleus en vue de la Coupe du monde après celui de N'Golo Kanté. Ce vendredi en conférence de presse, à la veille de l'opposition entre l'AC Milan et Monza en Serie A, Stefano Pioli a donné des mauvaises nouvelles de Mike Maignan, qui a visiblement rechuté de sa blessure au mollet subie avec les Bleus lors de la victoire face à l'Autriche le 22 septembre dernier (2-0). "Nous sommes déçus car il faisait tout pour revenir avec l'équipe, il voulait jouer le plus tôt et plus vite possible. Les examens indiquaient qu'il était guéri. Sa blessure va l'éloigner des terrains au moins jusqu'à janvier", a affirmé le coach des champions d'Italie en titre.

Un nouveau coup dur pour Deschamps avant le Mondial

Destiné à un rôle de doublure d'Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, celui qui totalise 5 sélections avec les Bleus va donc devoir tirer un trait sur le tournoi mondial. Maignan, qui a été élu meilleur gardien de Serie A la saison passée, a su se mettre en valeur du côté de l'Italie avec de nombreux matchs de très haut niveau en ne mettant que très peu de temps à faire oublier Gianluigi Donnarumma, son prédécesseur dans les buts du club lombard. "C'est un profil complet, à la fois explosif et ordonné dans ses interventions", disait par exemple Dino Zoff, gardien légendaire de la Nazionale et de la Juventus Turin, dans les colonnes de L'Equipe. Son forfait pour la Coupe du monde devrait dessiner une nouvelle hiérarchie derrière Hugo Lloris avec la très probable présence d'Alphonse Areola au rang de numéro 2, désormais. Ce qui est certain, c'est que ce forfait s'apparente à un nouveau coup dur pour Didier Deschamps avant le défi que représente le tournoi mondial qui se disputera au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre.