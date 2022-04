A l'instar de son sélectionneur Didier Deschamps, Hugo Lloris a accueilli le tirage au sort de la phase de groupes avec une certaine mesure. Le capitaine des Bleus reconnait toutefois que le tirage aurait pu être plus ardu. Le scénario du dernier Euro est évité, sur le papier au moins.

"Le Danemark, c'est assez curieux"

« C’est toujours délicat, car on ne connaît pas encore notre dernier adversaire. Il faudra attendre les barrages. C’est assez curieux, le Danemark, nous les avons affrontés en 2018. On a aussi la possibilité de retrouver le Pérou ou l’Australie. La Tunisie, ce sera un match particulier avec la communauté tunisienne qui est assez importante en France. Ce sera un match assez spécial. Quand on voit les autres poules, le tirage aurait pu être plus difficile », a souligné le gardien de l'équipe de France sur RMC.