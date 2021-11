🚨 La France conclut l'année 2021 par une victoire en Finlande (2-0) !

C’est le sentiment du devoir accompli qui prédominait dans le camp tricolore après la sortie en Finlande ce mardi. Logique vu que Bleus l’ont emporté alors qu’ils étaient déjà qualifiés à la Coupe du Monde. A Helsinki, ils ont gagné 2-0, avec des réalisations de Karim Benzema et Kylian Mbappé. Didier Deschamps et ses hommes n’ont pas manqué d’exprimer leur joie.« On avait envie de bien terminer ce dernier match, tout en respectant l’adversaire. C’est fait avec une victoire. Et sur un plan personnel, je suis content d’avoir participé et aussi d’avoir gagné. J’espéré que ça va continuer. Aller chercher le titre à la Coupe du Monde ? Vu l’équipe qu’on a, ça doit être dans nos têtes. Il faut maintenant bien se préparer. Gagner le Ballon d’Or dans 15 jours ? On espère en tous cas ».« C’est bien, même si l’enjeu était plus important pour eux. C’est la dernière impression qui compte) puisque c’est le dernier match. On clôture très bien l’année. Ça a été une année très positive pour l’équipe de France, si on enlève les 10 minutes qui nous ont été fatales. En termes d’état d’esprit et de qualité, l’équipe de France a montré qu’elle restait compétitive. Aller chercher le Mondial ? C’est encore loin, on aura des rendez-vous pour bien s’y préparer. On aura le temps de prévoir des choses. On aura 8 matches avant. A nous de maintenir ça avant cette é échéance importante ».« On joue un match pour gagner. On était qualifiés, mais on voulait finir en beauté. On est content d’avoir les trois points. Bien évidemment qu’on essaye de montrer qu’on est là et qu’on peut postuler a une place. Et tout le monde a fait le boulot. C’est la 1fois qu’on joue ensemble mais cela ne me dérange pas (la défense à trois). Benzema ? C’est vrai qu’avant sa rentrée c’était difficile, il a montré qu’il est un joueur important et quand il est là les adversaires ont peur. Il a marqué, nous a libéré, c’est tant mieux ».« Ce que je ressens ? Une fierté. Car c’est un rêve de gamin qui vient de se réaliser. C’est le graal. C’est un objectif qui était dans ma tête. J’espère que c’est une 1(cape) d’une longue série et je vais continuer à travailler. Je remercie tous ceux qui m’ont poussé depuis que j’ai débuté dans le foot et aussi l’équipe et le staff. J’avais à cœur de jouer. Ça fait pas mal de rassemblements que je suis convoqué et les premières minutes c’est toujours spécial. Benzema ? Oui, il a fait la différence mais toute l’équipe a été au rendez-vous. On était concentrés et professionnels. C’est de bon augure pour la suite ».