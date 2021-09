Au bout d’une longue attente, Théo Hernandez a pu fêter ce mois-ci sa première cape internationale avec l’équipe de France. C’était à l’occasion du match contre la Finlande en éliminatoires du Mondial (2-0). Et il s’est plutôt bien débrouillé, en signant une prestation de haut niveau sur son flanc gauche. Ses nouveaux coéquipiers et son sélectionneur n’ont pas manqué de le féliciter pour ce joli baptême de feu.

Ensemble avec les Bleus dès octobre ?

Lucas Hernandez n’était pas présent à ce rassemblement car blessé. Mais, il a suivi avec beaucoup d’attention les premiers pas en Bleu de son frangin. Dans un entretien donné à beIN SPORTS, il a admis en être très fier. « Oui, j'étais fier de lui et aussi content de sa performance. On a échangé par Whatsapp juste après le match », a-t-il déclaré.



Le mois prochain, il se peut que les deux frères aient la possibilité de jouer ensemble avec leur pays. Une perspective qui enchante au plus haut point le sociétaire du Bayern : « Jouer ensemble ça serait un rêve, ça serait historique. On a encore du temps devant nous pour qu'un jour ça arrive ». Ça sera à Didier Deschamps de décider du moment opportun.