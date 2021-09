Bleus : Les compositions de France-Finlande

Après deux matchs nuls consécutifs face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France se doit d'hausser le niveau, ce mardi soir pour le dernier match de cette trêve internationale, face à la Finlande (20h45). La sélection dirigée par Didier Deschamps occupe la tête du groupe D avec 4 points de plus que ses deux poursuivants, la Finlande et l'Ukraine. Ainsi, pour ce match du rebond, le natif de Bayonne a décidé d'opérer à quelques changements. Les Bleus évolueront avec une défense à trois éléments et deux pistons au Groupama Stadium. Theo Hernandez, le joueur de l'AC Milan sera titulaire sur le flanc gauche pour sa première sélection.



Benzema et Varane à nouveau titulaires



Remplaçants samedi à Kiev lors du nul concédé par la sélection tricolore face à l'Ukraine (1-1), Raphaël Varane et Karim Benzema intègrent le onze de départ. Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman sortent de ce onze. En défense, devant Hugo Lloris, on retrouvera Kurt Zouma, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe, avec les présences en pistons de Leo Dubois et Theo Hernandez. Au milieu, la France comptera sur un double pivot composé par Adrien Rabiot et Paul Pogba. Enfin devant, Antoine Griezmann sera situé en soutien de Karim Benzema et Anthony Martial.

🇫🇷🇫🇮 #FRAFIN

☑️ La compo des Bleus est connue !

🔮 Quel est votre pronostic ? pic.twitter.com/pwkAeTkwLe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 7, 2021







La composition de la France : Lloris - Zouma, Varane, Kimpembe - Dubois, Pogba, Rabiot, T.Hernandez - Griezmann - Benzema, Martial.



La composition de la Finlande : Hradecky - Uronen, Raitala, Arajuuri, O'Shaughnessy - Sparv, Kamara, Toivio, Valakari - Pukki, Pohjanpalo.