Bleus : Le Ballon d'Or de Benzema, le forfait de Kanté, Pogba... Deschamps se livre

Lundi soir, Didier Deschamps se trouvait aux premières loges afin d'assister au sacre de Karim Benzema lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Ce mardi, le sélectionneur des Bleus a tenu un bref point presse de 15 minutes lors de sa visite au domaine de Morfonde à Villeparisis (Seine-et-Marne) avec les éducateurs et centres techniques de la Ligue de Paris, comme le relate Le Parisien. Forcément, le triomphe de Benzema a été évoqué. "C’est quelque chose de fabuleux pour lui et pour sa famille. Au-delà des titres gagnés collectivement, c’est la récompense suprême individuelle. C’est aussi une victoire pour le football français. La formation, le monde professionnel… Cela met en lumière l’ensemble du football français", a notamment évalué le sélectionneur national.

Deschamps est "triste" pour Kanté

A désormais un mois de l'ouverture du prochain Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), Deschamps a avoué qu'il désirait que "les conditions idéales soient réunies" avant de préciser qu'"elles ne l'ont peut-être jamais été". "Tout ce qui amène à des polémiques et autres ne va pas dans le bon sens mais il y en a toujours eu. On va faire en sorte de ne pas perdre d’énergie par rapport à l’essentiel et à l’immense défi qui nous attend", a affirmé le natif de Bayonne.



Ce défi d'une éventuelle deuxième étoile consécutive devra se faire sans N'Golo Kanté, forfait pour la compétition en raison d'une rechute au niveau de sa blessure aux ischio-jambiers. "Je suis triste pour lui, comme lui est déçu. Il a enchaîné des soucis physiques ces deux dernières saisons. Les délais de récupération vont au-delà de la Coupe du monde. Ne pas avoir N’Golo, c'est une force en moins avec tout ce qu’il représente et son expérience du très très haut niveau", a reconnu Didier Deschamps.

Avant de songer à une convocation, Pogba "doit être guéri"

Ce dernier s'est montré en revanche optimiste concernant le cas de Paul Pogba, lundi soir au micro de Sport Mediaset. Actuellement en convalescence après une opération au genou droit qu’il avait repoussée dans un premier temps avant de se rendre à l’évidence en septembre, le milieu de terrain de la Juventus Turin serait proche de retrouver les terrains selon son agente, Rafaela Pimenta. "Pogba va bien, son programme se déroule bien, l’important est qu’il soit guéri", a confié Deschamps, qui s'est montré plus bavard après une relance concernant les chances du joueur d'être présent lors du Mondial. "On verra ça après, l’important avant tout est qu’il soit guéri, et je pense qu’il le sera, et c’est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Il s’est écoulé du temps entre les derniers matchs qu’il a joués et aujourd’hui. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri". C'est le mercredi 9 novembre prochain à 20 heures que le sélectionneur des Bleus doit communiquer sa liste de joueurs retenus afin de disputer la compétition.