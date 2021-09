Si l'équipe de France a toujours réussi à inscrire au moins un but lors de ses 12 dernières sorties, elle connait de bien plus grosses difficultés derrière. Alors que leur défense et leur capacité à ne pas encaisser de but ont grandement participé à faire des Bleus les champions du monde 2018 qu'ils sont, leur solidité défensive s'est brusquement érodée. Un vrai problème. Depuis le match de poule lors l'Euro 2020 face à la Hongrie (1-1), les Tricolores ont ainsi encaissé pas moins de sept buts en quatre matchs. Mais ce n'est pas tout.

Deschamps a ciblé le problème

Le ratio tirs-buts encaissés est tout bonnement catastrophique puisqu'il est d'un but pris tous les deux tirs cadrés en moyenne. Une vraie fragilité qu'a constaté Didier Deschamps. Le sélectionneur l'a reconnu lui-même en conférence de presse vendredi. Quelque chose ne tourne plus rond. "Ça veut dire quelque chose, c'est factuel." Une constatation à laquelle il n'a pour l'heure pas trouvé de solution.