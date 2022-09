Si Didier Deschamps ne semble pour l'heure pas vraiment enclin à l'emporter dans ses valises pour disputer le Mondial 2022 qui se jouera au Qatar entre le 20 novembre et le 18 décembre, Olivier Giroud ne désespère pas. Renforcé dans son envie de retrouver le maillot tricolore après son titre de champion d'Italie glané la saison passée avec l'AC Milan, l'homme au 48 buts chez le Bleus se verrait bien rejoindre Kylian Mbappé et consorts. Et s'il gagne la compétition, il est prêt à une nouvelle folie.



Il y a quatre ans, l'ancien montpelliérain avait promis de se raser la boule en cas de titre mondial. Une fois le trophée en main, il avait tenu parole pour se retrouver tondu de près. Cette fois, c'est encore une histoire de tonte qu'a évoquée Olivier Giroud. Interrogé dans l'émission Téléfoot sur ce qu'il ferait en cas de participation et de victoire à la Coupe du monde 2022, le joueur de 35 ans a cette fois opté pour la barbe. "Si je suis champion du monde pour la deuxième fois, il faudra faire un truc un peu fou. Je ne sais pas moi... Me raser la barbe. C'est un truc de fou parce que ça fait longtemps (qu'il porte la barbe). Ça fait pas loin de huit ans."

"Je ne vais pas dire que je n'y pense pas"

Quant à la première étape, qui consiste à être de nouveau sélectionné pour disputer le Mondial, Olivier Giroud se montre clair. "Je ne suis pas le sélectionneur, mais évidemment que ça doit être un objectif, en tant que compétiteur sélectionnable, avec l'historique qui est le mien en équipe de France. Avoir la possibilité de disputer une troisième Coupe du monde, c'est une chance. Donc je ne vais pas dire que je n'y pense pas et que ça ne doit pas être un objectif, ce serait de la langue de bois. Mais l'objectif numéro un c'est le quotidien avec Milan et l'équipe de France reste du bonus."