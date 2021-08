Bleus : La prochaine liste de Deschamps connue le 26 août

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions également au programme

Didier Deschamps communiquera le jeudi 26 août à 14h00 les noms des joueurs retenus pour les 3️⃣ prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 https://t.co/6j8iksdxEs

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 17, 2021

. Après son élimination lors du huitième de finale du dernier Championnat d'Europe face à la Suisse (3-3 ; 5 tirs au but à 4), la sélection tricolore sera mobilisée par trois rencontres de qualification à la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar. Les coéquipiers d’Hugo Lloris affronteront d'abord la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg le 1er septembre, avant de se déplacer à Kiev pour défier l’Ukraine, le 4 septembre, pour finir par une opposition contre la Finlande, prévue à Lyon le 7 septembre.Dans un communiqué publié par la FFF sur son site officiel, on peut y lire quelques précisions sur la liste qui sera dévoilée par le sélectionneur national, Didier Deschamps.. Pour rappel, la France occupe la tête de son groupe avec 7 points devant l'Ukraine (3), la Finlande (2), la Bosnie-Herzégovine (1) et le Kazakhstan (1)."Le calendrier sera pour le moins chargé lors de ce jeudi 26 août car,. Lille et le PSG figureront dans les équipes en lice de ce tirage et cela pourrait aussi être le cas de l'AS Monaco. Cependant, pour cela, il faudra que l'équipe dirigée par Niko Kovac se débarrasse du Shakhtar Donetsk en barrage (match aller ce mardi soir à Louis II, retour le 25 août en Ukraine).