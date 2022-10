Bleus : "La porte reste ouverte" pour Varane et Maignan selon Deschamps

Un espoir toujours présent. Raphaël Varane (touché à une cuisse) et Mike Maignan (blessé au mollet), peuvent encore espérer être présents au Qatar avec l'équipe de France afin de disputer la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). En effet, pour les deux éléments, "la porte reste ouverte" selon Didier Deschamps, qui s'est confié dans un entretien accordé à l'AFP ce mardi. Le sélectionneur national a précisé qu'il n’appellerait pas un joueur "qui n’est pas en mesure de jouer le début de la compétition", tandis que l'entame du tournoi est fixée au 22 novembre pour les champions du monde en titre, face à l'Australie.

Deschamps attendra l'évolution des différentes blessures

"Le seul pour qui la porte est fermée, c'est N'Golo Kanté. Pour les autres, il faudra voir l'évolution de leurs blessures", a indiqué le sélectionneur des Bleus, qui a insisté sur la nécessité absolue d'une guérison des blessures. Une étape qui sera vitale, au même titre que la "condition athlétique" et la "concurrence au poste". "Pour Paul Pogba, qu'il ait du temps de jeu avant la compétition, le plus possible, je dis oui, car il est en déficit par rapport aux autres. Pour Raphaël Varane, c'est moins problématique sur cet aspect-là, car c'est une blessure musculaire", a indiqué un Didier Deschamps qui décidera "au cas par cas". La liste des joueurs convoqués pour le tournoi au Qatar sera dévoilée le 9 novembre prochain.