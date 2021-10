Bleus : La France affrontera le Kazakhstan au Parc des Princes

La dernière des Bleus au Parc des Princes remonte à 2013

Le match France-Kazakhstan, initialement programmé le samedi 13 novembre au Stade de France, se déroulera finalement au Parc des Princes 🇫🇷🇰🇿 https://t.co/5gSSsjfodK

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 15, 2021

, comme il était prévu initialement. Cette rencontre pourrait permettre aux Bleus de dérocher officiellement leur ticket pour la Coupe du monde, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, en cas de succès, voire de nul si la rencontre entre la Bosnie et la Finlande se termine sans un vainqueur. La FFF a communiqué sur le sujet, ce vendredi soir via son site officiel.La ligne du RER B sera fermée et de fortes perturbations sur les Transilien K et TER situés dans les zones Nord et Nord-Est de Paris sont attendues le 13 novembre, une date fixée par l’UEFA pour la réception du Kazakhstan avant le déplacement en Finlande, le 16 novembre, dernier match du groupe D", peut-on notamment lire sur le communiqué.Les Bleus, récents vainqueurs de la Ligue des nations, n'ont plus évolué au Stade de France depuis le 8 juin, avant l'Euro, lors d'une rencontre contre la Bulgarie (3-0). Aussi, aucun match n’avait été programmé en septembre et octobre au Stade de France avec comme motif les travaux pour Paris 2024. Le Parc des Princes pourrait rappeler quelques bons souvenirs à certains éléments de la sélection tricolore. La dernière fois que la France a joué sur cette pelouse, le 11 octobre 2013 face à l’Australie, elle s'était largement imposée, 6-0.