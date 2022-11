Bleus : La défense à 4, Benzema, Giroud, la CM 2022... La mise au point de Deschamps

Un retour à la défense à 4 pour la Coupe du Monde 2022



"On a un statut mais ça ne nous donne pas de garanties"

"On aura de la difficulté mais on fera en sorte d'être le plus performant possible"

Une liste de 25 joueurs.. La liste sera officialisée lundi prochain auprès de la FIFA. Si nous avons des blessures, on peut changer des joueurs jusqu'à J-1 de notre premier match".Le cas de Karim Benzema. "J'ai échangé avec Karim pour avoir les tenants et les aboutissants. S'il n'est pas sur le terrain c'est qu"il a eu un petit souci.Un retour à une défense à 4 ? ". Il faudra mieux défendre. Je suis convaincu que c'est mieux, plus adapté. Là, ce sera une défense à quatre".Olivier Giroud : "J'ai une position qui n'est pas spécifique à la situation d'Olivier. Un mot qui est très important, c'est s'adapter. S'adapter, ce n'est pas se contredire. Il y a des éléments qui m'ont amené à réfléchir. Si je fais ce choix, c'est parce que j'ai confiance en Olivier et parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas la même qu'à l'été 2021.La préparation de la compétition et les nombreuses absences. "Qu'est-ce que c'est les meilleures conditions ? En 2018, est-ce qu'on y était. En 2021 ? On n'avait pas à rentrer sur le terrain, on avait déjà gagné. Pogba et Kanté, c'est une perte. On est dans une situation difficile mais est-on plus touché que les autres ?Une éventuelle liste de réservistes ? "Il y a une liste de 55 joueurs que tous les sélectionneurs ont établies.L'absence de Jonathan Clauss : "Jonathan fait partie des déçus, j'ai bien conscience de son immense déception. Lucas Digne aussi. Ce sont des choix sportifs.. Veretout ? Il était au dernier rassemblement avec nous. Il était au Final Four, il est déjà venu avec nous".Possible d'être champions du monde avec un milieu de terrain si peu expérimenté ?(Pogba et Kanté). Heureusement, malgré tout, que dans les différents rassemblements, c'est joueurs-là ont eu du temps de jeu. Ils feront tout".Le deuxième gardien derrière Lloris : "Je le sais, mais comme d'habitude j'informe les concernés avant de vous le dire. Pourquoi Mandanda ? Parce que c'est un joueur d'expérience. Si je vais au bout de la réponse, je vais répondre à la première question, donc ça va pas le faire (sourires).La malédiction du premier tour et les champions du monde éliminés dès les poules. "Je vais prendre un tube d'aspirine de plus. Vous voulez me saper le moral ?Le cas de Varane : "Sur le plan médical, il y a un échange, le staff médical s'est déplacé aussi. On sait où les joueurs en sont. Varane est dans une phase de réathlétisation.Griezmann possiblement en relayeur ? "Antoine a un gros volume de jeu, même quand il est offensif, ça ne l'empêche pas de revenir très bas, trop à mon goût parfois. Ça ne lui pose pas de problème. Après, c'est un équilibre".4 joueurs à vocation offensive dans le 11 de départ ? "L'équilibre est plus aléatoire. Sur 90 minutes, ça peut être une option par moments.".