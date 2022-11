Bleus : Kimpembe rassure avant le Mondial

Presnel Kimpembe (défenseur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Prime Vidéo) : "Je vais très bien, j’ai eu la chance de rejouer quelques minutes, ça fait du bien. Rien à dire. Il fait beau, il y a du monde, c’était un beau match, on profite. Mon rythme ? Je suis très bien, sinon je n’aurais pas pu jouer quelques minutes. J’ai rejoué sans appréhension. Je me suis bien préparé pour ça. C’est vrai que j’ai eu des moments difficiles avec ces blessures, mais si je suis revenu sur le terrain c’est que tout va bien."