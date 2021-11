Bleus : Deschamps veut prolonger le plaisir et respecter le jeu

Les Bleus veulent finir en beauté cette campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022. En effet, si la France a d'ores et déjà validé son ticket pour le Qatar, il reste un dernier match en Finlande à disputer ce mardi (20h45). Si Didier Deschamps devrait procéder à quelques changements pour cette rencontre, il entend bien ne pas tout révolutionner. « Je pars toujours du principe qu'il faut respecter le jeu et les adversaires. On a cette tranquillité de venir ici sans avoir à jouer notre qualification mais ce n'est pas ce qui va m'amener à faire plus ou moins de changements. Il y aura des changements. Je ne sais pas encore combien. Je déciderai demain. Il y aura une analyse. Mais quand on porte ce maillot de l'équipe de France, il y a un devoir. On finit ce parcours de qualification avec l'intention de bien le finir. Le mieux possible », a expliqué le sélectionneur français. « Il faut respecter le jeu, les adversaires »

« Cela fait partie des défis. Quand il y a des séries, on a envie qu'elles durent le plus longtemps possible. Les joueurs ont tous intérêt à être le plus performants possible, sur le moment et par rapport à ce qui nous attend aussi. Ce sont des compétiteurs. On a connu un grand moment de bonheur samedi. Là, on en a un autre. Il faut remettre ça. (...) L'indice FIFA ne change pas grand-chose et quand je vois ce qu'on a fait en octobre dernier, en battant l'Espagne et la Belgique, on a récupéré 25 points, a également confié Deschamps, en conférence de presse, ce lundi. Je me demande comment c'est possible. Il faut respecter le jeu, les adversaires. Mon téléphone n'a pas sonné, par rapport à la deuxième demande. Certains joueurs vont jouer avec leur club vendredi mais cela ne sera pas un critère par rapport aux choix que je ferai demain. »