Bleus : Deschamps espère un Dembélé plus décisif

"Il pourrait être plus décisif"

L'équipe de France va entamer sa campagne pour les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 cette semaine. Mercredi, la sélection dirigée par Didier Deschamps se mesurera à l'Ukraine (20h45), avant de défier le Kazakhstan, le 28 mars, puis la Bosnie, le 31. Dans cette optique, le sélectionneur a tenu une conférence de presse, ce lundi, évoquant notamment Ousmane Dembélé. Buteur avec le Barça dimanche et auteur d'un match de bonne facture contre la Real Sociedad dans une position de numéro 9 (1-6), le natif de Vernon doit progresser dans la finition, mais a reçu des encouragements."Ousmane Dembélé a montré ses qualités très tôt, il est encore jeune. Il n'a pas été épargné par les blessures. Mais il arrive à enchaîner. Il est capable de faire des différences, marquer des buts.. Il y a toujours des périodes où on est moins bien. La zone de vérité, c'est toujours le plus difficile pour un joueur offensif. L'important, c'est sa capacité à créer des différences", a glissé Deschamps au sujet du champion du monde 2018.Par ailleurs, alors que les Bleuets vont jouer lors de la phase de groupes de l'Euro Espoirs , avec un début dès jeudi face au Danemark (21 heures), Deschamps a indiqué qu'il allait suivre la compétition avec un regard avisé. "Je serai attentif à l'Euro espoirs. J'ai une relation de confiance avec Sylvain (Ripoll, ndlr) pour avoir un retour de sa part.