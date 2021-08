Bleus : Deschamps dévoile ses attentes avant la Bosnie

"L'intention première est d'avoir le ballon"



Forfait confirmé pour Kanté

Le parcours vers la Coupe du monde 2022 se poursuit en septembre pour les Bleus. Deux mois après l'élimination en huitième de finale du Championnat d'Europe face à la Suisse (3-3 ; 4 tirs au but à 5), la sélection tricolore aura trois matchs à disputer lors des éliminatoires pour le prochain mondial.. Ce mardi, Didier Deschamps a pris la parole devant la presse, avec l'ambition affichée d'une victoire.. Il faut garder la détermination de bien faire les choses ensemble. Le match aller contre la Bosnie était loin d'être évident. On est sur un nouvel objectif. Je considère que ce n'est pas une pression. L'attente est là, mais elle a toujours été là parce que c'est l'équipe de France", a-t-il expliqué dans des propos relatés par RMC Sport. Occupant la tête du groupe D avec 7 points obtenus en 3 matchs jusqu'ici, la France pourrait aligner des formations différentes, avec l'enchaînement très rapproché des rencontres, comme l'a reconnu le sélectionneur national."Possible ? Oui. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Trois matchs en sept jours, les organismes sont sollicités. Les cinq changements laissent un peu plus de marge, tout en sachant qu'il y a une obligation de résultat. Je ne peux pas répondre catégoriquement aujourd'hui, mais je me doute que je serai certainement amené à faire des changements dans l'équipe", a jugé le natif de Bayonne. Estimant que son équipe avait perdu sa solidité défensive durant 10 minutes lors du dernier Championnat d'Europe, Deschamps a reconnu son aspiration première. "Je ne sais pas le scénario du match à l'avance et le rapport de force mais l'intention première est d'avoir le ballon et d'imposer cela à l'adversaire." Par ailleurs, le forfait de N'Golo Kanté a été confirmé.a glissé Deschamps alors que le milieu de terrain de Chelsea a été touché à la cheville face à Liverpool en Premier League ce week-end.