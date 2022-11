- 🗣️ @FredCalenge : "Vous aviez quoi exactement ? On parle de douleurs aux quadriceps.

- Benzema : "Des gênes. Tu peux jouer mais tu ne peux pas être à 100% et moi quand je rentre sur un terrain, je veux être à 100%. J'ai bien travaillé physiquement, donc pas de soucis." pic.twitter.com/Zmppdd39NS



Le Ballon d'Or 2022 avait le sourire devant les caméras de Téléfoot. Karim Benzema s'est montré rassurant au sujet de son état physique, à quelques jours du début de la Coupe du Monde. "J'ai pris soin de moi, je serai apte et présent pour la sélection. Donc, non, pas de problème", a déclaré l'attaquant de l'équipe de France lors d'une interview diffusée dimanche par le magazine de TF1.Benzema, 35 ans le mois prochain, a manqué les quatre derniers matches de Liga avec le Real Madrid et n'a plus joué depuis le 2 novembre et un match de Ligue des Champions contre le Celtic (5-1) à cause de soucis aux adducteurs.Ce sont des "gênes", a expliqué KB9. Tu peux jouer mais tu ne peux pas être à 100% et moi quand je rentre sur un terrain, je veux être à 100%. J'ai bien travaillé physiquement, donc pas de soucis." Karim Benzema met cela sur le compte des cadences infernales dues notamment à la programmation particulière de la Coupe du monde : "J'ai eu quelques petites douleurs, un peu partout, mais après c'est normal avec le nombre de matches qu'il y a."