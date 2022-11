Blessé à la cheville, Neymar pense à la suite : "Première étape passée"

Le Brésil démarrait sa Coupe du Monde 2022 jeudi soir avec un affrontement face à la Serbie. Très offensifs au coup d'envoi, les hommes de Tite ont mis une pression folle sur les Serbes, incapables de se montrer dangereux offensivement, mais très solide sur le plan défensif pendant près d'une heure de jeu. Ensuite, Richarlison est sorti de sa cachette. Muselé par le trident défensif serbe composé de Pavlovic, Vejkovic et Milenkovic, l'attaquant de Tottenham a profité d'un mauvais renvoi du portier Milinkovic-Savic, pour ouvrir le score. Il nous a ensuite offert un magnifique but d'un ciseau acrobatique somptueux pour valider la victoire des siens. Ce match permet aux Auriverde de prendre la tête du groupe G avec la Suisse - vainqueur du Cameroun - et de prendre une première option sur la qualification en huitièmes de finale.

Blessé, Neymar donne des nouvelles

Si la soirée fut belle dans l'ensemble, elle a tout de même été marquée par un point noir important la sortie de Neymar sur blessure à la 79ème minute. L'attaquant du Paris-Saint-Germain a subi une entorse à la cheville lors d'un duel avec le défenseur serbe Milenkovic. Si son entraîneur et ses coéquipiers semblaient dire que tout ira bien pour le leader offensif de son équipe, les images montrent tout de même une cheville bien gonflée pour numéro 10.

L’état de la cheville de Neymar à l’issue de la rencontre 😨 pic.twitter.com/dn8yuX40ba — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 24, 2022

Sur ses réseaux sociaux, Neymar a donné quelques nouvelles. Sur Instagram, il a publié une story dans laquelle se trouve un message religieux d'espoir, pas forcément rassurant dans lequel il est inscrit "Avoir la foi, c'est croire que tout ira bien même face au chaos".

Stories do Neymar @neymarjr

" Ter fé é acreditar que tudo vai ficar bem mesmo diante do Caos."🙏🏻🇧🇷 pic.twitter.com/qq6qbzGzSx — Donna 🧉🇧🇷 (@donnacomenta) November 25, 2022

Sur son compte Twitter, il a simplement félicité son équipe et commencé à regarder de l'avant.

"Match difficile, mais il était important de gagner. Félicitations à l'équipe, première étape passée. Plus que six."