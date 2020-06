Benni McCarthy flingue la Fédération sud-africaine

L'Afrique du Sud fête ces jours-ci le dixième anniversaire de la Coupe du monde qu'elle accueillit, en 2010. Cette commémoration s'accompagne de bilans, et celui dressé par l'ancien attaquant Benni McCarthy est sans complaisance. Dans un entretien avec l'association des journalistes de sport sud-africains, l'ex-vainqueur de la Ligue des Champions ne cache pas son amertume. « Je suis très déçu de la façon dont nous n'avons pas capitalisé sur ce que le pays avait, alors qu'organiser le Mondial 2010 aurait pu nous donner un élan, a déclaré McCarthy. Nous aurions pu atteindre un niveau plus élevé - ce qui ne veut pas dire que nous serions parvenus au niveau du Brésil, de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Angleterre - [mais regardez] comment ces pays se sont activés et et se sont améliorés au fil des années. »

McCarthy : « Le bilan est navrant. »

Pour l'ancien fer de lance du FC Porto, le football sud-africain ne vaut que par son championnat. « Nous avons hérité de toutes les installations incroyables construites pour la Coupe du monde, mais nous n'en avons absolument rien fait, à l'exception de la PSL, qui s'est développée et a fait des progrès incroyables pour devenir un championnat de haut niveau, certainement le meilleur d'Afrique, a estimé celui qui reste le meilleur buteur de l'histoire des Bafana Bafana. Le changement est notable pour le championnat, mais en ce qui concerne l'équipe nationale et la Fédération (SAFA), nous sommes en déclin complet. C'est vraiment triste de savoir tout l'argent qui a été dépensé et tout l'argent qui a été gagné, pour qu'à chaque fois que vous entendez parler de la SAFA, c'est pour évoquer sa faillite. C'est navrant. » Actuellement 71eme au classement mondial FIFA, l'équipe nationale sud-africaine n'a plus disputé une Coupe du monde depuis 2010 et n'a plus terminé sur le podium de la CAN depuis 2000.