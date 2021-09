Partant dans le onze de Roberto Martinez pour les deux premières sorties de la Belgique en Estonie puis face à la République tchèque en septembre, Eden Hazard a réussi une belle réalisation et plusieurs mouvements intéressants face au deuxième du groupe E des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.



Martinez heureux pour Hazard



Et forcément, le sélectionneur belge apprécie les performances de la star du Real Madrid et le fait savoir en conférence de presse. "Eden est prêt à avoir un réel impact dans les semaines et les mois à venir, s'est félicité Roberto Martinez. Le fait qu'il veuille venir ici, qu'il veuille voyager aussi loin, sachant qu'il pourrait ne pas jouer 90 minutes, montre qu'il est de retour à tous les niveaux. Il voulait être notre capitaine contre la Biélorussie. Cela prouve qu'Eden est mentalement prêt." Pour rappel, les Diables Rouges défieront l'équipe de France en octobre prochain en demi-finale de la Ligue des Nations. Avec un Hazard au top de sa forme ?