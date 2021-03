Belgique : La vie sans Hazard

Plus vu en sélection depuis novembre 2019, Eden Hazard, qui était resté sur le banc en septembre dernier lors des deux victoires de la Belgique en Ligue des n ations , au Danemark et contre l’Islande, est absent du dernier rassemblement avant l’Euro, et ne disputera donc pas les rencontres à la Coupe du monde 2022 face aux Gallois, aux Tchèques et aux Biélorusses. L’ancien Lillois vit un véritable calvaire depuis son arrivée au Real Madrid , avec qui il enchaîne les blessures.



Et il semble aujourd’hui toujours souffrir des conséquences de son opération à la cheville de mars 2020. Une intervention réalisée à Dallas par un médecin américain, avec la pos e d’une plaque qui serait à l’origine de ses douleurs, notamment musculaires. Alors qu’il avait effectué son retour à la compétition il y a dix jours contre Elche après p lus d’un mois d’absence, il n’a passé qu’un quart d’heure sur le terrain et s’est de nouveau fait mal, cette fois au psoas.

Un apport indéniable en match officiel

Une nouvelle opération a d’abord été évoquée, mais son sélectionneur a affirmé que ce n’était pas d’actualité. "On a étudié toutes les possibilités. L’opération pour enlever la plaque de sa cheville en était une. Après avoir consulté tous les experts, nous n’avons pas suivi cette voie. Il n’y a pas de visions différentes entre le Real et la fédération belge. Nous sommes sur la même ligne, les relations entre le club et la fédération sont bonnes. Nous voulons tous le meilleur pour Eden" , a ainsi déclaré Roberto Martinez en conférence de presse , confiant également qu’il comptait bien sur lui pour l’Euro.



En son absence, l’équipe numéro 1 au classement FIFA n’a perdu qu’un seul match, une revanche de la petite finale du dernier Mondial contre l’Angleterre en Ligue des nations au mois d’octobre dernier (2-1). En 106 sélections avec les Diables Rouges depuis 2008, Hazard a tout de même connu la défaite à 21 reprises . Mais en match officiel, son apport est indéniable. Il a en ainsi disputé 67, marquant 25 buts et délivrant 24 passes décisives. Et lors de la Coupe du monde 2014, de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2018, il a réussi à se montrer décisif toutes les 110 minutes. Son absence, comme celle d’Axel Witsel , est donc un vrai coup dur pour les Belges. "Sans eux, c’est plus difficile. C’est en quelque sorte le cœur de l’équipe mais ce ne sont pas des excuses", a ainsi assuré Christian Benteke à la RTBF.