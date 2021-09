Belgique : Hazard exprime ses ambitions

Eden Hazard est heureux. Auteur d'une très belle performance lors de la rencontre contre la République tchèque, dimanche soir lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (3-0), le capitaine des Diables Rouges a également marqué un but, ce qui ne lui était pas arrivé depuis novembre 2019 (et un succès 4-1 en Russie, ndlr). Pour sa 113e sélection, l'ailier du Real Madrid a su impulser un vrai dynamisme dans le jeu de son équipe et s'est félicité de la prestation d'ensemble réalisée par les joueurs dirigés par Roberto Martinez, en y voyant une marge de progression. "Romelu marque encore, Thibaut fait un grand match, je marque... cela fait longtemps! C'est bien. On peut toujours faire mieux. On peut faire mieux par moment dans la prestation collective. On concède encore des occasions", a-t-il expliqué au micro de la RTBF.

"Je sais que si j'enchaîne, je serai bon !"

D'un point de vue plus personnel, le natif de la Louvière a mis en exergue sa sensation de plaisir lorsqu'il est capable d’enchaîner les rencontres, lui qui a disputé deux matchs consécutifs avec la Belgique."J'ai du plaisir quand je joue, quand j'enchaine les matches. J'ai eu du mal à enchaîner depuis quelques temps mais j'espère que cela va aller. Je sais que si j'enchaîne, je serai bon! J'ai juste cela en tête : Enchaîner et prendre du plaisir sur le terrain. Que le corps suive", a-t-il affirmé. Pour le dernier match de cette trêve internationale, la Belgique - toujours invaincue et en tête du groupe E - affrontera la Biélorussie, mercredi (20h45). Une rencontre qui se disputera sans Thibaut Courtois et Thomas Meunier (libérés par leur sélectionneur) mais également sans Romelu Lukaku, suspendu. Le 7 octobre prochain, la Belgique retrouvera l'équipe de France dans l'optique de la demi-finale de la Ligue des nations, prévue en Italie.