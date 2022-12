Belgique - Eden Hazard prend sa retraite internationale

Eden Hazard et la sélection de Belgique, c'est désormais une histoire qui s'écrira au passé ! Ce mercredi, l'attaquant des Diables Rouges et capitaine de cette sélection belge a annoncé officiellement sa retraite internationale. Le joueur du Real Madrid, âgé de 31 ans, a décidé de raccrocher avec le maillot de son pays à la suite de l'élimination de la Belgique dès la phase de poules de la Coupe du monde au Qatar. Tandis que la Belgique avait terminé 3e du Mondial 2018 en Russie, elle est passée au travers de cette Coupe du monde et Hazard aura peu pesé dans le jeu des Diables Rouges.