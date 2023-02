Belgique : Domenico Tedesco nouveau sélectionneur des Diables Rouges !

La Belgique tient enfin son nouveau sélectionneur ! Après plusieurs semaines de mystère concernant le successeur de Roberto Martinez, les dirigeants des Diables Rouges ont arrêté leur choix sur Domenico Tedesco. Le technicien germano-italien était libre depuis son éviction de Leipzig en septembre dernier. Âgé de 37 ans, Tedesco va prendre la suite de l'Espagnol, qui avait quitté son poste à l'issue de l'élimination de la Belgique en phase de poules de la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier. Tandis que les Diables Rouges ont complètement raté leur Coupe du monde, l'ancien coach de Leipzig va entamer une sacrée mission et il a signé un contrat qui va le mener jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne.

Tedesco nouveau sélectionneur de la Belgique

Le technicien de 37 ans avait été un temps pressenti à Hoffenheim en Allemagne mais il a finalement décidé de s'engager avec les Diables Rouges. Il va connaître sa première expérience en tant que sélectionneur et sa mission ne sera pas des plus simples. Tandis que le capitaine Eden Hazard a pris sa retraite internationale, Tedesco pourrait bien insuffler de la jeunesse à cette sélection belge, qui s'était manqué au Qatar après avoir pourtant terminé à la 3e place du Mondial 2018 en Russie. Thierry Henry, bénéficiaire du soutien des joueurs, n'a donc pas été choisi par les dirigeants et l'ancien assistant de Martinez va donc devoir attendre avant de retrouver un banc.