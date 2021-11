Le débat sur l'opportunité d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans fait toujours rage après que le président de la FIFA, Gianni Infantino, ait suggéré cette idée. La plupart des observateurs pensent qu'il est ridicule d'essayer de caser un autre tournoi international dans un emploi du temps déjà chargé pour les joueurs, mais certains pensent que cela pourrait fonctionner.



Le milieu de terrain de la Belgique et de Manchester City, Kevin De Bruyne, pense qu'une Coupe du monde biannuelle ne serait pas une idée si terrible que cela. "Au début de la saison, j'ai eu une réunion avec la FIFA et Arsène Wenger pour nous expliquer ce qu'ils voulaient faire", a déclaré De Bruyne en conférence de presse vendredi. "Pour faire quelque chose comme ça, les fédérations de tous les pays, l'UEFA et la FIFA doivent se coordonner. Tout le monde doit travailler ensemble." Il a toutefois souligné que le calendrier footballistique devrait être complètement modifié et que les joueurs devraient bénéficier d'un temps de repos suffisant. "J'ai insisté sur un deuxième point, puisque je leur ai dit qu'ils devaient conserver une vraie période de repos pour nous, les joueurs, en fin de saison", a-t-il ajouté. "L'idée n'est pas mauvaise en soi, à condition que tout le monde travaille ensemble".