Barrages CM 2022 : Salah et Mané titulaires

Les compositions de l'Egypte et du Sénégal sont tombées. Pour ce choc des barrages aller du Mondial 2022 en forme de revanche de la dernière CAN, le sélectionneur des Pharaons a choisi de relancer son gardien numéro un, Mohamed El-Shenawy, blessé lors du second tour de la dernière CAN et supplé avec talent par Gabaski. Trezeguet réintègre le trio offensif composé également de Mostafa Mohamed et bien sûr Mohamed Salah.



Egypte : El-Shenawy - Gaber, Abdelmoneim, Hamdi, Fettouh - Elneny, Fathi, El Sulya - Salah, Mostafa Mohamed, Trezeguet.



Aliou Cissé fait confiance à ses champions d'Afrique. Pour cette première manche au Caire, le sélectionneur du Sénégal a reconduit l'équipe type victorieuse du trophée continental le mois dernier au Cameroun. Avec Sadio Mané en grand détonateur dans le trio offensif.



Sénégal : E.Mendy - B.Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - N.Mendy, Gueye, Kouyaté - Is.Sarr, Diedhiou, Mané.