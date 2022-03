Mané manque la cible

, vendredi en barrage qualificatif aller du Mondial 2022. Devant un stade International du Caire à guichets fermés, cette rencontre entre finalistes de la dernière CAN débutait par un. Servi dans la surface, Salah pivotait et trouvait la transversale.de Mendy (4e, 1-0) ! Désorienté par ce but malheureux, les champions d'Afrique perdaient ensuite sur blessure Abdou Diallo, remplacé par Pape Abou Cissé (15e). Plus joueurs que pendant la CAN, les Pharaons insistaient, notamment sur les côtés. Un bon coup de tête de Mostafa Mohamed trouvait les gants de Mendy (24e).Le temps fort égyptien terminé, le Sénégal se reprenait.pour égaliser. Les intentions étaient là, mais les occasions nettes restaient rares, à l'exception de cette frappe de Sadio Mané, prise en léger déséquilibre au grand soulagement des Egyptiens (37e). La sortie d'Abdelmoneim, touché au visage et remplacé par Yasser Ibrahim (39e), ne changeait rien à la physionomie du match, réduit progressivement à une attaque-défense.Le Sénégal allait-il refaire son retard ? Tel était l'enjeu de la seconde période. Il s'en fallait de quelques centimètres, quand(50e). Les Lions de la Teranga continuaient ensuite de se casser les crocs sur El-Shenawy et cette compacte défense des Pharaons. Et ce sont ces derniers qui, par l'intermédiaire de Marmoush, se créaient la dernière grosse occasion (86e). Le score en restait là., mardi.El-Shenawy – Gaber, Abdelmoneim, Hamdi, Fettouh – Elneny, Fathi, El Sulya – Salah, Mostafa Mohamed, Trezeguet.E.Mendy – B.Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss – N.Mendy, Gueye, Kouyaté – Is.Sarr, Diedhiou, Mané.Dans l'autre rencontre de la soirée,, vendredi à Kumasi. Tout reste possible entre Black Stars et Super Eagles avant la manche retour, mardi à Abuja.Wollacott - G.Mensah, Amartey, Djiku, Odoi - Partey, Id.Baba - Issahaku, Kudus, J.Ayew – Afena-Gyan.Uzoho - Aina, Troost-Ekong, Balogun, Sanusi - Chukwueze, Bonke, Aribo, Simon - Osimhen, Iheanacho.