Barrages CM 2022 : Le Ghana qualifié, le Nigéria éliminé !

Le Ghana a donc créé la surprise en écartant le Nigeria de son chemin. A Abuja, les Black Stars ont obtenu un nul (1-1) avec ces buts et ce résultat a fait leur bonheur, puisqu’à l’aller les deux sélections s’étaient quittées sur un score vierge.

Partey a refroidi l’enceinte d’Abuja

Les Ghanéens ont eu la chance d’ouvrir rapidement la marque dans cette rencontre, ce qui les a mis dans les meilleures prédispositions possibles pour une qualification. C’est Thomas Partey, le joueur d'Arsenal, qui a débloqué la situation dès la 10e minute, avec l’aide involontaire de Francis Uzoho, le gardien nigérian. L’intervention de ce dernier manquait d’assurance, et cette erreur s’est finalement révélée être lourde de conséquence.



En égalisant dès la 22e minute de jeu, sur un pénalty de son capitaine Troost-Ekong, le Nigeria pensait pourtant pouvoir facilement renverser la vapeur. Mais, les hommes d’Agustin Eguavoen n’ont pas été capables de passer devant au tableau d'affichage. Et ce, malgré une nette mainmise dans le jeu. Les filets ghanéens ont bien tremblé une deuxième fois juste avant la pause, mais Victor Osimhen était en position d’hors-jeu lorsqu’il s’en est allé battre le gardien adverse dans un face à face.

Les Ghanéens ont fait le dos rond

Au retour des vestiaires, et avec l’appui de leur public, les Nigérians ont tout fait pour forcer la décision. En vain. Osimhen a notamment manqué la balle du match à la 84e sur un magnifique retourné. Les visiteurs ont défendu solidement jusqu'au bout et n’ont jamais lâché. Une prestation héroïque et qui leur vaut une quatrième participation au tournoi planétaire.



Les Black Stars peuvent être fiers de leurs accomplissement. Les Nigérians, eux, ont de quoi se lamenter en revanche à la suite de cette sortie inattendue. Alors qu’ils étaient donnés favoris, ils n’ont remporté aucun des deux matches barrages, voyant ainsi le dernier wagon pour le Qatar filer sans eux. Une énorme désillusion pour cette grande nation du football africain.