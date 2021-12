L'avertissement est lancé et pourtant, rien n'assure que la logique sera respectée. Incapables de se qualifier directement pour le tableau final du Mondial 2022, l'Italie et le Portugal en passeront par les barrages dont la première phase est prévue le 24 mars 2022. Si les deux pays l'emportent respectivement face à la Macédoine du Nord et la Turquie, alors ils se retrouveront en finale. Dans cette perspective, Leonardo Bonucci a déjà averti Cristiano Ronaldo.



Privé du dernier mondial avec l'Italie, le défenseur transalpin est cette fois bien décidé à ne pas laisser passer sa chance et il préfère prendre les devants en chambrant son ancien coéquipier à la Juventus. Au micro de Rai Sport, Bonucci a ainsi déclaré : "J'ai entendu dire que Cristiano Ronaldo et nous, plaisantions d'un possible Portugal-Italie. On va bien voir ce qu'il se passera sur le terrain, mais Cristiano sait qu'il va souffrir et subir quelques coups." L'hypothèse d'un affrontement est encore loin, mais le ton est déjà donné.