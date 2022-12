Barcelone : la suspension de Robert Lewandowski bien confirmée par le TAS

Pour Robert Lewandowski, la reprise de la Liga sera plus tardive que celle de ses coéquipiers du FC Barcelone. Ainsi, l'attaquant polonais, revenu au sein du club catalan après avoir participé à la Coupe du monde avec les Aigles Blancs, ne pourra pas jouer les trois prochains matchs de Liga. Le TAS a bien confirmé sa suspension, lui qui avait été suspendu trois matchs après son pétage de plombs le 8 novembre dernier face à Osasuna. Tandis qu'il avait contesté une décision d'arbitrage, il avait ensuite désigné l'arbitre du match, Jésus Gil Manzano, en faisant comprendre que ce dernier consommait de la cocaïne.

Lewandowski bien suspendu

De ce fait, l'attaquant polonais de 34 ans va manquer les matchs face à l'Espanyol Barcelone, contre l'Atletico de Madrid et contre Getafe. Le TAS a décidé d'être intransigeant au vu du geste de l'ancien joueur du Bayern Munich. Comme indiqué par Sport, sa sanction a bien été confirmée et Lewandowski devra patienter sur le banc de touche avant de pouvoir refouler les pelouses de Liga. Xavi va donc être amputé d'un joueur important pour la reprise du championnat et cela pourrait bien desservir le Barça...