Balle de match pour la Tunisie, mano a mano Cameroun-Côte d’Ivoire / Éliminatoires CM 2022

La cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 se termine ce samedi à travers l'Afrique. La Tunisie (1e avec 10 points) a son destin en mains. Trois points à Malabo sur le terrain de la Guinée équatoriale (2e, 7 points), et les Aigles de Carthage seraient barragistes. Cela ne s'annonce pas simple : le Nzalang Nacional n'a pas encaissé le moindre but depuis quatre matchs à domicile. Privé d'Ellyes Skhiri mais aussi de Youssef Msakni, Hamza Rafia ou Fakhreddine Ben Youssef, le sélectionneur Mondher Kebaier n'en visera pas moins une victoire référence, qui viderait d'enjeu la sixième et dernière journée.

C'est avec Odion Ighalo, rappelé pour l'occasion, que le Nigeria va défier le Liberia à Tanger. Pour les Super Eagles, en tête du groupe C (9 points), il s'agira de gagner afin de se mettre à l'abri d'un possible retour du Cap-Vert, qui les suit à deux longueurs. Les Requins Bleus, qui reçoivent la Centrafrique, rêvent de refaire la dernière ligne droite parfaite des éliminatoires de la CAN.

Mais l'Afrique du football aura les yeux tournés vers le groupe D, qui met aux prises deux géants continentaux, le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans un passionnant duel à distance. Le choc du 16 novembre, au pays des Lions Indomptables, s’annonce comme l’une des grandes « finales » de l’ultime journée des éliminatoires. Sauf si avant cela les Éléphants (10 points), privés d'Éric Bailly (suspendu) et opposés au Mozambique, creusent un écart définitif avec les Lions Indomptables (9 points), en déplacement en Afrique du Sud pour y affronter le Malawi.

Programme du samedi 13 novembre :

Groupe B :



14h : Zambie – Mauritanie



17h : Guinée équatoriale – Tunisie

Groupe C :



17h : Cap-Vert – Centrafrique



17h : Liberia – Nigeria, à Tanger (Maroc)

Groupe D :



14h : Malawi – Cameroun, à Johannesburg (Afrique du Sud)



20h : Côte d’Ivoire – Mozambique, à Cotonou (Bénin)